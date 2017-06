O tanara insarcinata a fost transportata la spital dupa un accident rutier petrecut la Molid

Un tanar de 25 de ani, din judetul Botosani, nu a pastrat o distanta suficienta in mers fata de autoturismul care circula in fata sa.

Accident rutier la Molid. Marti, in jurul orei 16.40, in timp ce conducea autoturismul pe DN 17, in satul Molid, intr-o coloana de autovehicule, un tanar de 25 de ani, din judetul Botosani, nu a pastrat o distanta suficienta in mers fata de autoturismul care circula in fata sa, moment in care, a intrat in coliziune fata-spate cu autoturismul condus de un barbat de 30 de ani, din comuna Ostra, dupa care, a ricosat in parapetul metalic de protectie din partea dreapta a directiei de mers. In urma accidentului, a rezultat ranirea usoara a unei tinere de 25 de ani, din comuna Ostra, pasagera in autoturismul care circula regulamentar si care, fiind insarcinata, a fost transportata cu ambulanta la spital, in vederea acordarii de ingrijiri medicale.Cei doi conducatori auto au fost testati cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal ce va fi solutionat procedural.