O tanara moarta si un ranit in stare grava, dupa ce o masina, un tir si un autocar plin cu ucrainieni s-au ciocnit, la Ratos VIDEO

Tragedie rutiera, pe DN 2, in zona Ratos, marti seara, la kilometrul 473, intre localitatile Siret si Balcauti. In accident au fost implicate un autoturism, un autocar si un autocamion. Soferul autocarului nu a pastrat distanta corespunzatoare in mers si a intrat in coliziune din spate cu autoturismul, condus de un tanar de 19 ani, din Negostina. Autoturismul condus de tanar a patruns pe contrasens, unde a fost lovit de autocamionul care circula regulamentar. Evenimentul s-a soldat cu doua victime soferul de 19 ani si o tanara de 18 ani. Acestia au ramas incarcerati intre fiarele masinii si au fost scosi de pompierii de la Descarcerare. Din pacate, tanara de 18 ani, din Mihaileni, a fost declarata decedata dupa ce medicii ajunsi la fata locului au efectuat minute in sir manevre de resuscitare.Soferul ranit a fost transportat la Spitalul Judetean Suceava. In autocarul implicat in accident erau 57 de cetateni ucrainieni, din care 25 de copii, care mergeau in concediu spre Bulgaria. Circulatia rutiera a fost oprita pe ambele sensuri de mers. In jurul orei 21.00 circulatia a fost reluata pe un fir pe DN2.