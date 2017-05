O tanara s-a urcat la volan beata si fara permis si a spulberat cu masina un gard de beton, la Scheia VIDEO

Tanara de 20 de ani, din comuna Calafindesti, avea o alcoolemie de 0,84 mg/l alcool pur in aerul expirat.

O tanara s-a urcat la volan beata si fara permis si a spulberat cu masina un gard de beton. In noaptea de joi spre vineri, ora 02.25, in timp ce conducea autoturismul marca BMW pe strada Aviatorului din comuna Scheia, ajungand la intersectia cu strada Soseaua Humorului, pe fondul neadaptarii vitezei, Alina C, o tanara de 20 de ani, din comuna Calafindesti, ce nu poseda permis de conducere, a pierdut controlul asupra directiei de mers si a intrat in coliziune cu gardul de beton al unei societati comerciale. Impactul a fost unul foarte puternic, bucati din gard fiind proiectate in parcarea societatii comerciale. Din accident, a rezultat ranirea usoara a conducatoarei auto. Aceasta a fost testata cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,84 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au prelevat mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de "vatamare corporala din culpa", "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante" si "conducerea unui vehicul fara permis de conducere", ce va fi solutionat procedural.