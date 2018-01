Aceasta a fost gasita spanzurata cu o esarfa de teava de gaz in bucataria apartamentului in care locuia cu chirie.

O tanara scriitoare din Radauti s-a sinucis. Helena Corogoda a fost gasita spanzurata intr-un apartament din centrul orasului Iasi. In data de 24 ianuarie, iubitul tinerei, un alt cunoscut scriitor, a sunat la 112 si a anuntat ca aceasta, nu mai raspunde la telefon. Potrivit Ziarul de Iasi, un echipaj de pompieri a gasit usa incuiata pe interior. Pompierii nu au putut sparge usa, asa ca au patruns in apartament, dupa ce au spart o fereastra. Tanara de 30 de ani a fost gasita spanzurata cu o esarfa de teava de gaz in bucataria apartamentului in care locuia cu chirie. Potrivit anchetatorilor, decesul a survenit in cursul diminetii de 24 ianuarie.

Helena Corogoda s-a nascut in anul 1987, in Radauti, judetul Suceava si a absolvit Facultatea de Filosofie din Iasi. In prezent, era studenta la master la Facultatea de Litere, unde primea bursa. In 2012, ea a castigat un premiu literar cu o povestire intitulata "Cer deasupra Ligiei".