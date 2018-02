O ucraineanca a incercat sa intre ilegal in Romania. Aceasta a prezentat pasaportul altei persoane

Fata de Iryna B., politistii de frontiera au luat masura interzicerii intrarii in Romania pentru o perioada de 5 ani.

O ucraineanca a incercat sa intre ilegal in Romania. Luni seara, in jurul orei 22.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Siret, s-a prezentat pentru a intra in tara, calatorind cu un microbuz inmatriculat in Ucraina, o femeie care s-a legitimat cu un document eliberat de catre autoritatile ucrainene. In urma verificarilor efectuate pentru intrarea in Romania, politistii de frontiera au constatat faptul ca exista diferente de fizionomie intre persoana prezenta la controlul de frontiera si fotografia din documentul de calatorie. De asemenea, in cadrul cercetarilor s-a mai stabilit faptul ca pasaportul prezentat de aceasta nu indeplineste conditiile de forma si de fond ale unui document autentic, fiind fals. Din cercetari s-a stabilit ca persoana in cauza este Iryna B, de cetatenie ucraineana, in varsta de 20 de ani. In cauza au fost intocmite acte premergatoare inceperii urmaririi penale pentru savarsirea infractiunilor de tentativa de trecere frauduloasa a frontierei de stat si uz de fals. In urma celor constatate, fata de Iryna B., politistii de frontiera au luat masura interzicerii intrarii in Romania pentru o perioada de 5 ani.