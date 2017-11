O unitate de debitare si prelucrare a lemnului, cu puncte de lucru in judetele Suceava si Botosani, a fost amendata de Garda Forestiera Suceava

In total, de la acest operator economic s-au confiscat cca 89 mc cherestea rasinoase, cu o valoare de 47.750 lei si s-au aplicat amenzi de 13.000 lei.

O unitate de debitare si prelucrare a lemnului cu trei puncte de lucru, atat in judetul Suceava cat si la Botosani, a fost amendata de Garda Forestiera Suceava pentru grave nereguli. In urma unor controale s-a constatat ca operatorul economic a primit si a expediat din doua puncte de lucru materiale lemnoase fara documente legale de provenienta, lemnul respectiv provenind cel mai probabil din taieri ilegale de arbori.Conform verificarilor efectuate, din punctul de lucru de la Valea Moldovei s-au expediat fara provenienta legala sau fara documente de insotire 20 metri cubi de cherestea rasinoase, cu o valoare calculata de 10.730 lei, care au fost confiscati valoric. S-a aplicat o amenda de 5.00 de lei. In cele trei depozite prin care se comercializa cherestea pe raza municipiului Botosani s-au identificat cca 17 mc de cherestea rasinoase primiti fara documente legale de provenienta, masurati in plus fata de stocurile calculate in baza avizelor de insotire existente. Pentru alti 76 de metri cubi de cherestea, emiterea avizelor de insotire s-a facut fara respectarea normelor de raportare in SUMAL, astfel incat stocul scriptic sa acopere si cheresteaua primita ilegal.A fost confiscat valoric un volum de cca 69 mc cherestea de rasinoase, cu o valoare de peste 37.000 lei si s-au aplicat amenzi totalizand 8.000 lei. In total, de la acest operator economic s-au confiscat cca 89 mc cherestea rasinoase, cu o valoare de 4.7750 lei si s-au aplicat amenzi de 13.000 lei. In vara acestui an, de la acelasi operator economic s-a confiscat valoric inca 145 mc cherestea rasinoase.