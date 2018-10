O victima si trei autoturisme avariate intr-un accident in municipiul Suceava

O femeie in varsta de 82 de ani, din municipiul Suceava, a fost transportata la spital.

O victima si trei autoturisme avariate intr-un accident. Evenimentul rutier a avut loc in municipiul Suceava, marti dupa-amiaza. In timp ce conducea autoturismul pe strada Calea Obcinilor, pe banda a II-a de mers, un localnic de 61 de ani nu a pastrat distanta egulamentara fata de autoturismul condus in aceeasi directie de un barbat de 34 de ani, din municipiul Suceava, intrand in coliziune cu acesta, dupa care, a acrosat autoturismul condus de un barbat de 32 de ani, din comuna Scheia, care circula in aceeasi directie, insa, pe banda I de mers.

Din accident, a rezultat ranirea unei femei de 82 de ani, din municipiul Suceava, pasagera in autoturismul condus de barbatul de 61 de ani, care a fost transportata la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale.

Cei trei conducatori auto au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal.