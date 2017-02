OJ PSD Suceava este alaturi de guvernul Grindeanu si sustine ca presedintele Iohannis a incitat la incalcarea regulilor democratiei

Comunicat de presa:

Organizatia judeteana a PSD Suceava isi reafirma sustinerea Guvernului Grindeanu, un guvern desemnat de majoritatea parlamentara PSD-ALDE cu legitimitatea conferita de rezultatul alegerilor parlamentare din 11 decembrie 2016.Sustinerea acestui guvern este fundamentata pe garantia pe care actualul executiv o prezinta pentru implementarea programului de guvernare a PSD, care a castigat increderea, exprimata prin vot, a majoritatii populatiei Romaniei. Acest guvern, care a implementat deja numeroase masuri social-economice (majorarea salariului minim, majorarea salariilor medicilor, profesorilor, artistilor, a celor din administratia publica, cresterea pensiilor, a burselor pentru elevi si studenti si, nu in ultimul rand, facilitati pentru mediul de afaceri si sprijin pentru societatile comerciale romanesti), poate si trebuie sa continue punerea in aplicare a tuturor celorlalte prevederi ale programului de guvernare menite sa determine cresterea calitatii vietii tuturor romanilor.Organizatia PSD Suceava impartaseste opinia presedintelui PSD, domnul Liviu Dragnea, ca Parlamentul trebuie sa fie spatiul disputelor politice civilizate, recunoaste dreptul societatii civile de a-si transmite (chiar si intr-o maniera neconventionala) mesajul catre clasa politica, dar pentru rezolvarea problemelor sunt necesare mijloace politice democratice si nu incitarea societatii la incalcarea regulilor democratiei, asa cum a facut-o presedintele Klaus Iohannis la interventia sa din plenul Parlamentului, fapt ce poate duce, din nefericire, la divizarea societatii romanesti.Parlamentarii PSD Suceava nu incita pe nimeni la manifestare stradala dar nici nu ingradesc dreptul fiecaruia ca, in nume propriu, sa se manifeste astfel. Pentru parlamentarii PSD suceveni, ca si pentru colegii lor din tara, in aceste zile prioritatea a fost adoptarea bugetului de stat, care sa permita deblocarea activitatii consiliilor judetene si a primariilor, in folosul comunitatilor pe care le reprezinta, asa cum s-a promis in campania electorala. Interesele judetului Suceava au fost corect sustinute, asa cum o demonstreaza bugetul adoptat, dar in limite realizabile, obiective si nu sub forma unor solicitari fanteziste, profund demagogice, ca cele ale colegilor liberali.