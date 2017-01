OMUL RACHETA din Radauti, oprit de politisti la Darmanesti, in timp ce gonea cu masina cu 190 kilometri la ora

Un barbat a fost prins in trafic de politisti in timp ce gone cu o viteza de 190 de kilometri la ora. S-a intamplat duminica, in jurul orei 12.30, cand aparatul radar montat pe o autospeciala din dotarea Serviciului Rutieral IPJ Suceava a fost pus la grea incercare de un barbat de 27 de ani din municipiul Radauti. Soferul a rulat Pe E 85, pe raza localitatii Darmanesti, pe sector de limitare viteza la 50 km/h cu viteza de 190km/h. Radauteanul le-a aratat insa politistilor ca poate incalca si mai mult legislatia rutiera, efectuand si o depasire interzisa pe marcajul longitudinal continuu. El a fost oprit de politisti, prezentand o dovada inlocuitoare a permisului de conducere, acesta fiind suspendat pentru verificari intr-o cauza penala.Politistii i-au suspendat barbatului dreptul de circulatie pentru 90 de zile si i-au aplicat si doua sanctiuni contraventionale pentru depasirea regimului legal de viteza si depasire interzisa, in valoare de 1750 lei.

Oamenii legii atrag inca o data atentia cu privire la respectarea regimului legal de viteza, conform marcajelor si indicatoarelor rutiere si adaptarea in permanenta a vitezei de deplasare la conditiile de drum. Viteza excesiva genereaza accidente cu urmari din cele mai grave!