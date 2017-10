Oamenii vin cu zecile sa doneze sange pentru sotia preotului Petru Gavril, aflata in stare grava la spital VIDEO

Femeia are nevoie de transfuzii de sange din grupa B3 RH negativ

Mobilizare fara precedent la Centrul de Tranfuzii Suceava, unde zeci de oameni au venit luni dimineata sa doneze sange pentru sotia preotului mort in accidentul de la Cornu Luncii, Maria Gavril. Femeia se afla in stare foarte grava la Spitalul Judetean Suceava si are nevoie de transfuzii de sange din grupa B3 RH negativ.Cunoscuti de-ai celor doi soti, fosti elevi de la Horodniceni dar si oameni care nu i-au intalnit vreodata dar au ramas impresionati de tragedie, au venit la Centrul de Tranfuzii Suceava. Oamenii spuneau ca vor sa o ajute pe femeie sa traiasca cu orice pret pentru a-si putea creste in continuare copiii ramasi in viata. Ei vorbeau cu lacrimi in ochi despre cat de tare i-a impresionat tragedia de sambata seara si pe de alta parte erau revoltati ca o familie a fost distrusa in doar cateva secunde de un sofer inconstient. Cu totii au vazut apelul facut de apropiatii Mariei pe o retea de socializare dar si informatiile aparute in presa online din Suceava si au vrut sa ajute acum, cat nu e prea tarziu pentru femeia de 35 de ani si copiii sai. Preoti si elevi de la Colegiul Teologic Suceava au venit, la randul lor, sa doneze sange. Politistii s-au mobilizat si in cursul acestei dimineti peste 30 au donat sange. Maria Gavril este in stare foarte grava si medicii fac eforturi sa o tina in viata. Ea a fost operata din cauza multiplelor leziuni interne suferite in urma accidentului, aceasta suferind ruptura de splina, de ficat si mezenter. Din pacate, in urma interventiei chirurgicale au aparut complicatii si medicii au decis sa ii administreze antibiotice puternice. Fetita de zece ani a acestora este in coma. Ea a fost operata la cap, insa medicii spun ca are leziuni foarte grave, incompatibile cu viata. Intre timp, medicii su solicitat un psiholog, care sa discute cu cei doi copii raniti in accident, de 3 si 8 ani, internati si ei in spital.