Obiecte de arta din patrimoniul Muzeului National Peles, expuse la Muzeul Bucovinei

Expozitie de exceptie, la Suceava. Muzeul Bucovinei organizeaza in colaborare cu Muzeul National Peles expozitia Comorile Pelesului, deschisa publicului intre 16 martie si 9 septembrie 2018, la sediul Muzeului de Istorie din Suceava. Vernisajul expozitiei va avea loc vineri, 16 martie , ora 13, la sediul Muzeului de Istorie din Suceava.

In cadrul evenimentului va avea loc lansarea cartii Despre cultura de ieri si romanii de azi. Convorbiri cu academicianul Razvan Theodorescu, autor Narcis Dorin Ion, editata in anul 2017. Prezentarea va fi facuta de prof. univ. dr. Ioan Opris, invitat de onoare fiind academicianul Razvan Theodorescu. Expozitia cuprinde peste 120 de piese de patrimoniu din colectiile Muzeului National Peles, unicate si raritati, bijuterii ale artei ceramicii, portelanului, argintariei si orologeriei din secolele XVIII-XX. Acestea piese au apartinut Familiei Regale a Romaniei, fiind cumparate sau primite cadou cu diverse ocazii, innobiland incaperile Castelului Peles de-a lungul timpului. Exponatele ilustreaza eleganta unor creatii artistice realizate de maestri particulari si celebre ateliere si manufacturi din Franta – Sevres, Italia-Capodimonte, Austria – Augsburg, Germania – Meissen, Anglia, Ungaria, Rusia, dar si rafinamentul si exotismul artei Orientului. Fiecare piesa isi are propria poveste, poarta amprenta istoriei Castelului Peles, reamintindu-ne de regii si reginele Romaniei, a caror pasi adesea treceau prin incaperile unde privirea se oprea la obiecte incarcate de amintiri, astazi o parte dintre ele fiind prezente in expozitia de la Muzeul Bucovinei. Expozitia este o invitatie adresata ochiului si spiritului, o fereastra deschisa catre trecut, in care arta ne poate recompensa si mangaia sufletul, intr-un rafinat ambient de epoca. Valoarea si frumusetea pieselor de patrimoniu prezentate in expozitie, alaturi de unele valori artistice de exceptie din cadrul colectiilor Muzeului National Peles, sunt prezentate intr-un catalog color Comorile Pelesului, care va fi la dispozitia publicului, la magazinul de prezentare al Muzeului de Istorie.