Oferta de locuri de munca in Spania, la cules de capsuri, campania 2019

Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, prin intermediul Serviciului EURES din cadrul AJOFM Suceava, promoveaza oferta unor angajatori din Spania, insumand 950 locuri vacante la care pot aplica femei si cupluri, pentru munca sezoniera in agricultura la recoltarea capsunilor, campania 2019 (nu se solicita experienta sau cunoasterea unei limbi straine).Contractul de munca este de aproximativ 3 luni si se va derula in perioada februarie – mai 2019. Timpul de lucru este de 6,5 ore efectiv lucrate pe zi, 40 ore pe saptamana, impartite in 6 zile, ziua libera poate fi in oricare zi a saptamanii. Perioada de proba este de 15 zile. Salariul oferit este de 40,43 euro brut pe zi, contributiile datorate fiind: impozit pe venit = 2% si asigurare sociala = 113 euro pe luna. Cazarea este oferita de catre angajator contra unei sume de 1,6 euro pe zi (plata utilitatilor). Angajatorul plateste transportul catre Spania, contravaloarea acestuia urmand a fi recuperata din primul salariu al angajatului. Intoarcerea in Romania (la terminarea contractului) este platita de angajator, transportul dus-intors fiind organizat de angajator printr-o firma de transport.Persoanele care doresc sa se inscrie la aceste selectii trebuie sa se adreseze consilierului EURES din cadrul AJOFM Suceava din str. Tudor Vladimirescu f.n., strada, tel. 0230 523279. Termen limita pentru aplicare: 20.11.2018.