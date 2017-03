Ofiteri si agenti de politie suceveni avansati in grad de Ziua Politiei Romane FOTO

In cadrul festivitatii, un agent si un ofiter de politie au fost avansati inainte de termen.

59 de ofiteri si 114 de agenti de politie suceveni au fost avansati in grad cu ocazie Zilei Politiei Romane. Vineri, la sediul IPJ Suceava a avut loc ceremonia de avansare in gradul profesional urmator a agentilor si ofiterilor de politie. Dupa intonarea imnului national, s-au citit mesajele ministrului Afacerilor Interne si sefului Inspectoratului General al Politiei Romane. Seful Inspectoratului de Politie Judetean Suceava, a citit ordinele de avansare in grad si i-a felicitat pe politisti. Au fost avansati la termen 59 de ofiteri si 114 de agenti de politie. "Pentru activitatile deosebite desfasurate in anul precedent, au fost avansati inainte de termen un agent si un ofiter de politie.Totodata, au fost comemorati politistii cazuti la datorie, fiind tinut un moment de reculegere si fiind depuse coroane de flori tricolore la monumentul ridicat in cinstea acestora in fata sediului IPJ Suceava", se arata intr-un comunicat transmis de IPJ Suceava. Data de 25 martie a fost desemnata ca Ziua Politiei Romane.