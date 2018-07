Ofiterul de serviciu al IPJ Succeava, luat la bataie de un individ, chiar in sediul institutiei FOTO

UPDATE: IPJ Suceava, prin purtatorul de cuvant al institutiei, Ionut Epureanu, sustine ca agentul nu ar fi fost agresat. Acesta l-ar fi scos cu forta din sediul IPJ pe individul de 32 de ani, aflat in stare avansata de ebrietate. Mai mult, politistul este cercetat disciplinar pentru ca l-ar fi tras de brat pe tanar. Acesta este din Berchesesti si venise la politie pentru a face o reclamatie, insa nu era coerent.

Incident grav, chiar in sediul IPJ Suceava, in cursul zilei de marti. Conform vicepresedintelui Sindicatul National al Politistilor din Romania SNPR DECUS, Bogdan Banica, ofiterul de serviciu la momentul respectiv ar fi fost agresat de un individ masiv, care intrase nervos in inspectorat si care era in stare de ebrietate. Acesta a refuzat sa se legitimeze si ar fi sarit la bataie la politist, care in cele din urma a chemat intariri. Agentul ar fi fost lovit, spun martorii. Culmea, ulterior politistul s-a ales cu plangere pentru purtare abuziva. Bogdan Banica acuza ca mai marii IPJ Suceava musamalizeaza incidentul.

'Un eveniment deosebit de grav, ce se doreste a fi musamalizat de conducerea Politiei Judetene Suceava, s-a petrecut azi, chiar in holul institutiei.Una bucata haiduc (2,10x150 dimensiuni exprimate ca la bovine, inaltime x masa) a intrat azi in sediul Inspectoratului de Politie al Judetului Suceava, emanand halena alcoolica si cu o vizibila intentie recalcitranta si agresiva. Nemultumirile acestuia, diverse de altfel, s-au indreptat impotriva ofiterului de serviciu.Ofiter de serviciu care, dupa refuzul "nemultumitului" de a se legitima, l-a invitat afara din sediu. Moment in care haidamaiua a incercat (se pare ca si a reusit) sa-l loveasca. Pe politist, oameni buni, in sediul Inspectoratului de Politie Judetean!!

Avand o excelenta pregatire fizica (nu o spun doar eu), politistul nostru l-a imobilizat si a solicitat intariri. Toate acestea in mijlocul zilei, sub privirile terifiate ale cetatenilor aflati in institutie si ale CELORLALTI COLEGI. Care...impasibili, se uitau ca la un film cu Van Damme. A fost condus, fireste, la audieri. Rezultatul? Ofiterul de serviciu s-a ales cu plangere pentru purtare abuziva, infractorul fiind eliberat, colegului nostru sugerandu-i-se discretie maxima. Spuneti-ne si noua, domnilor comandanti, motivul pentru care incercati sa musamalizati si dvs. aceste incidente! Vreau sa stiu si eu, ca reprezentant al peste 400 de politisti, motivul pentru care INCA se ascunde mizeria, devenita jeg ultrastratificat, sub pres! Unul ar fi ca sunteti imputerniciti (ca si multi altii dinaintea dvs.) si vreti sa para ca totul e roz sub comanda dvs. pentru a obtine definitivatul in functie??? Ei bine, NU E, nu e roz! Nici macar gri nu mai e, stimabililor, e al dracului de negru totul in aceasta institutie ce o carmuiti', a postat liderul de sindicat pe pagina sa de socializare. Acesta a postat si o captura foto din timpul incidentului si a cerut explicatii conducerii IPJ. UPDATE: IPJ Suceava, prin purtatorul de cuvant al institutiei, Ionu Epureanu, sustine ca agentul nu ar fi fost agresat. Acesta l-ar fi scos cu forta din sediul IPJ pe individul de 32 de ani, aflat in stare avansata de ebrietate. Mai mult, politistul este cercetat disciplinar pentru ca l-ar fi tras de brat pe tanar. Acesta este din Berchesesti si venise la politie pentru a face o reclamatie, insa nu era coerent.