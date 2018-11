Om al strazii, ars de viu in cladirea dezafectata in care obisnuia sa se adaposteasca

Un om al strazii a ars de viu in cladirea dezafectata in care obisnuia sa se adaposteasca. El a fost gasit carbonizat dupa mai multe zile in care nimeni nu il mai vazuse. Politistii faceau cercetari privind disparitia lui Motrescul Aurelian, de 58 de ani, din comuna Galanesti. Acestia au audiat mai multe persoane din anturajul acestuia, stabilindu-se ca Motrescul Aurelian nu avea un domiciliu stabil, era cunoscut ca fiind fumator si consumator de bauturi alcoolice, motiv pentru care a fost abandonat de familia, traind mai mult din mila localnicilor care ii aduceau diferite alimente. A reiesit ca acesta obisnuia sa locuiasca in cladirile dezafectate de pe raza comunei, sub poduri si podete precum si sub tribuna stadionului din comuna.

El obisnuia noaptea sa patrunda fara drept intr-o cladire dezafectata amplasata in fosta fabrica din localitate, accesul acolo fiindu-i interzis intrucat in trecut a incendiat fara intentie mai multe bunuri, afectand etajul acesteia. Miercuri, dupa 4 zile de la disparitia acestuia, politistii s-au deplasat la imobilul dezafectata in care Motrescul Aurelian obisnuia sa innopteze in vederea cautarii acestuia, ocazie cu care s-a constatat producerea unui incendiu la etajul cladirii. Intre resturile carbonizate au fost descoperite, carbonizate in totalitate, fragmente de os si un craniu ce pareau a fi de origine umana. Cel mai probabil, ramasitele sunt ale barbatului cautat de politisti. A fost solicitata deplasarea la fata locului a echipei operative, iar cu ocazia cercetarii amanuntite a locului faptei a fost fixata pozitia resturilor osoase fata de camera sau ansamblul acestora, observandu-se ca focarul principal s-a desfasurat in zona cadavrului, intrucat dusumeaua din zona resturilor osoase prezenta cel mai mare grad de carbonizare. Ulterior la fata locului s-a prezentat un reprezentant din cadrul ISU Suceava.

Dupa ridicarea fragmentelor osoase au fost ridicate resturi carbonizate de sub acestea, fiind identificata carcasa de aluminiu a unei lumanari de tip candela si resturile carbonizate ale unui telefon mobil. Sursa probabila a incendiului o reprezinta foc deschis de la o lumanare sau un rest de tigara aprinsa. Politistii au deschis dosar penal de cercetare in acest caz pentru infractiunea de ucidere din culpa.