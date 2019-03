Omul de afaceri Stefan Mandachi a construit primul metru de autostrada din Moldova VIDEO

Demersul survine dupa ce antreprenorul sustine ca a fost de mai multe ori pe punctul de a muri in trafic si ca a pierdut ani din viata, inutil, la volan.

Revoltat ca Moldova a ramas izolata si ca nu are nici la 30 de ani de la Revolutie o autostrada, omul de afaceri sucevean Stefan Mandachi, patron al lantului de fast food Spartan, s-a apucat de facut autostrada. Acesta a construit intr-o singura zi, in mod simbolic, in Bucovina, primul metru de autostrada din zona Moldovei. Stefan Mandachi a declarat ca a construit metrul de autostrada intr-o singura zi, prin mobilizarea unei echipe de doar 17 oameni si a lansat o provocare pentru romanii din intreaga lume, indiferent de statut social sau profesie, in incercarea de a atrage atentia asupra amanarii excesive a construirii autostrazii in Moldova. Demersul survine dupa ce antreprenorul sustine ca a fost de mai multe ori pe punctul de a muri in trafic si ca a pierdut ani din viata, inutil, la volan. Au fost folosite un escavator cu gheara pe roti, un escavator tip macara cu senile, un buldozer tasator, doua camioane cu remorca, un camion cu betoniera, doua microbuze, o vola, sase lopeti, doua dreptare, doua drujbe, patru ciocane, 4.17 metri cubi de beton, 36 de metri patrati de plasa de fier, un kilogram de cuie, trei kilograme de vopsea, 36 metri cubi de balastru, opt metri liniari de teava rectangulara de fier 10 cm x 10 cm grosime pentru parapetii de protectie sosea si 12 metri liniari de teava rectangulara de fier 10 cm x 10 cm grosime pentru sustinerea afisajelor si indicatoarelor rutiere. 'Este un gest cat se poate de serios, cu moartea de pe sosele nu se glumeste. Am printat milioane de afise in care mi-am strigat disperarea cu privire la potecile noastre din Moldova. Am creat putina valva la inceput apoi lucrurile s-au domolit si romanii isi reintra incet dar sigur in zona molcoma de confort. Practic, am demonstrat ca in sapte ore se face un metru de autostrada. Daca exista vointa si bani, chiar si un singur om poate face o autostrada fara nicio problema. Romania are bani. Chiar si pentru doua autostrazi, dar ni se spune sa stam linistiti ca, pana in 2027, o sa avem autostrada. Mi se pare absurd sa mai treaca inca o generatie, iar noi sa continuam sa pierdem ani din viata la volan. Nu vreau ca demersul meu sa fie catalogat drept un semnal de alarma pentru ca, semnalul a fost dat deja de mortii nevinovati pe sosele. Prin acest manifest ma expun total si imi asum consecintele', a declarat Stefan Mandachi, in cadrul unei conferinte de presa. Stefan Mandachi a tiparit si a oferit pe cheltuiala proprie, in ultimele sase luni, peste 3.000.000 de afise. Incepand de luni, ofera gratuit si autocolante cu mesajul 'Romania vrea autostrazi' celor care doresc sa se alature manifestului. Acestea pot fi ridicate din reteaua de restaurante Spartan, Mandachi Hotel & SPA din Suceava, sau de pe site-ul www.romaniavreaautostrazi.ro.



Apel la unitate pentru o autostrada in Moldova



Omul de afaceri sucevean cheama toti romanii sa se alature manifestului sau prin asumarea sloganului #sieu, ca gest de solidaritate a intregii tari cu cetatenii din regiunea Moldova. 'Suntem singura provincie istorica din Romania cu zero kilometri de autostrada dupa aproape 30 de ani de la Revolutie. Am fost astfel condamnati la izolare economica si foarte multi oameni si-au pierdut vietile in traficul din nord-estul tarii din cauza lipsei drumurilor decente. Sunt mirat ca aceasta zona de granita a Uniunii Europene a fost uitata, neglijata si sfidata. Este momentul ca aceste lucruri sa se schimbe iar actiunile mele din ultimele luni sustin cu tarie aceasta necesitate',a adaugat Stefan Mandachi. Manifestul continua cu un apel al omului de afaceri catre toti cetatenii din Romania. In data de 15 martie, la ora 15:00, va avea loc inaugurarea primului si singurului metru de autostrada din regiunea Moldovei, initiatorul anuntand ca va adopta o forma inedita de protest pentru a transmite mesajul sau catre autoritati si catre cetateni. Astfel, la ora inaugurarii, va suspenda timp de 15 minute activitatea in toate afacerile pe care le administreaza. Acestea includ o retea de 40 de restaurante, un hotel, centru de conferinte, sala de fitness, cafenea si un centru SPA. In plus, se va autosuspenda din profesia de avocat pentru un an de zile, in semn de protest pentru toti avocatii care nu pot sa-si reprezinte clientii din tara, deoarece nu au pe unde sa circule. Stefan Mandachi invita pe toata lumea sa i se alature in acest demers si ii provoaca pe oamenii de afaceri cunoscuti sa faca si ei acelasi lucru, dorindu-si ca apelul sau sa se propage in randul romanilor.