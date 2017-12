Omul de cultura Roman Istrati a trecut in vesnicie

Poetul, jurnalistul, publicistul si filosoful sucevean Roman Istrati a trecut in vesnicie. Jupanul Jupanilor a parasit scena vietii dupa o lunga lupta cu boala. Un personaj atat de complex si special, un om de cultura veritabil, Roman Istrati lasa in urma lui opera sa dar si momentele traite alaturi de prieteni si cunoscuti. Nu pot sa mi-l aduc aminte pe Roman Istrati decat zambind sugubat si spunand vorbe de duh. Iubea atat de mult viata si oamenii, la fel cum iubea cartile si cum iubea sa scrie.A starnit deseori controverse, chiar nemultumiri din partea unor Jupani de Pardon, politicieni sau oameni din administratia publica pe care i-a parodiat si i-a criticat, dar cred ca in final a fost apreciat de oricine pentru scriitura sa, pentru sinceritatea ei. Si era ata de serios cand venea vorba despre scris! Dincolo de pierderea incomensurabila pentru scena culturala suceveana, Roman Istrati va ramane cu siguranta in sufletele tuturor celor care l-au cunoscut cu zambetul pe fata si gata sa iti dea un sfat daca aveai nevoie. Omul de cultura este depus la capela Cimitirului Armenesc Zamca din Suceava. Drum lin spre lumina, maestre!