Operator economic din Putna amendat de Garda Forestiera Suceava

Intr-o actiune de control, efectuata in comun de Garda Forestiera Suceava si Inspectoratul de Politie Judetean Suceava, s-a constatat ca un operator economic din zona Putna a livrat material lemnos fara a elibera documentele de insotire legale. "La terminarea unui parchet de exploatare forestiera, operatorul economic in cauza a semnat actele de reprimire a parchetului cu mentiunea ca o mare cantitate de material lemnos a ramas in platforma de langa drumul auto, urmand sa fie transportat intr-un termen de 60 de zile si insotit de documentele prevazute de legislatie. Ulterior, agentul economic a inceput exploatarea unei alte partizi pe aceeasi suprafata, suprapusa peste prima partida. La controlul efectuat s-a constatat ca materialul lemnos, care trebuia sa se afle in stoc, fusese transportat fara avizele de insotire legale, posibil amestecat cu lemnul din a doua partida", se arata intr-un comunicat de presa transmis de Garda Forestiera Suceava.

Operatorul economic a fost amendat cu 10.000 lei, iar lemnul lipsa, respectiv 40,35 mc a fost confiscat valoric, agentul economic avand de achitat peste 8.500 lei. "Intalnim frecvent cazuri in care operatorii economici uita ca au in padure stocuri de material lemnos care trebuie transportat in maxim 60 de zile sau pretind ca nu stiu ce cantitate de lemn au declarat in stoc. Atragem atentia tuturor celor care exploateaza material lemnos, sa dea importanta cuvenita atat actelor care se semneaza la reprimirea partizilor, cat si mentionarii corecte a provenientei in avizele de insotire a lemnului. In caz contrar, pot plati scump neglijenta sau intentia de fraudare a legilor", se arata in acelasi comunicat.