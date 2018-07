Opt din cele 11 camine de batrani ale Arhiepiscopiei Sucevei si Radautilor nu au autorizatii sanitare si nici ISU. Doua comise mixte au verificat, in perioada 20 iunie - 13 iulie, legalitatea functionarii caminelor de batrani din judetul Suceava. Astfel, au fost verificate 18 obiective de asistenta sociala pentru persoane varstnice, din care 11 sunt in administrarea Arhiepiscopiei Sucevei si Radautilor, patru unitati sunt in administrarea primariilor si consiliilor locale din Radauti, Solca, Siret, Vatra Dornei, iar trei unitati sunt in administrarea ONG-uri cu domeniu de activitate umanitar. Cele doua comisii care au efectuat verificarile in teren au fost formate din reprezentanti ai Institutiei Prefectului-judetul Suceava, Agentiei Judetene pentru Plati si Inspectie Sociala Suceava, Directiei de Sanatate Publica Suceava, Directiei Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Suceava, Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Bucovina" al Judetului Suceava, Inspectoratului Teritorial de Munca Suceava. Potrivit raportului comisiilor respective, sapte dintre caminele aflate in administrarea Arhiepiscopiei detin certificatul de acreditare eliberat de Ministerul Muncii si Justitiei Sociale, iar patru unitati sunt in curs de acreditare. Totodata, doua unitati detin licenta provizorie de functionare pentru serviciul social, sapte au depus documentatia in vederea obtinerii licentei de functionare pentru serviciul social, iar doua unitati nu au intreprins demersuri in acest sens.

"Opt dintre caminele Arhiepiscopiei nu detin autorizatia sanitara de functionare, doar trei dintre ele fiind autorizate sanitar. Cinci dintre unitatile Arhiepiscopiei Sucevei si Radautilor verificate nu detin document de inregistrare sanitar-veterinara, patru unitati detin autorizatia sanitara-veterinara, iar doua unitati ale Arhiepiscopiei Sucevei si Radautilor asigura hrana beneficiarilor prin contracte catering, conform legislatiei in vigoare. Referitor la autorizarea ISU, opt unitati ale Arhiepiscopiei Sucevei si Radautilor nu o detin, o unitate detine documentul respectiv, iar doua unitati dintre acestea au autorizatia ISU, insa aceasta nu este insotita de "documentatia vizata spre neschimbare ce a stat la baza emiterii acesteia". La cele 11 unitati de asistenta sociala pentru persoane varstnice ale Arhiepiscopiei Sucevei si Radautilor nu au fost identificate probleme deosebite care sa intre sub incidenta legislatiei Muncii", se arata intr-un comunicat transmis de Prefectura Suceava.

Cele patru unitati de asistenta sociala pentru persoane varstnice aflate in administrarea primariilor si consiliilor locale din Radauti, Solca, Siret si Vatra Dornei, precum si cele trei unitati aflate in administrarea organizatiilor neguvernamentale detin certificatul de acreditare eliberat Ministerului Muncii si Justitiei Sociale. Referitor la licenta de functionare pentru serviciul social, aceasta exista doar la unitatea de profil din Vatra Dornei, doua unitati sunt in curs de licentiere. La Caminul pentru persoane varstnice Solca, care apartine de Primaria orasului Solca, licenta de functionare provizorie, emisa la data de 17 iunie 2016 a fost retrasa din cauza lipsei autorizatiei de securitate la incendiu. Cele trei camine de batrani in aflate in administrarea unor ONG-uri au licentaa de functionare pentru serviciul social. Toate cele sapte camine aflate in administrarea unor primarii si ong-uri au obtinut autorizatiile sanitare si sanitar veterinare.Doar caminul de batrani din Vatra Dornei detine autorizatie de securitate la incendiu, din cele patru unitati aflate in administrarea primariilor si consiliilor locale. Unitatile aflate in administrarea primariilor oraselor Solca si Siret au fost puse in functiune fara a se solicita obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu, iar unitatea aflata in administrarea Primariei Radauti nu detine autorizatie de securitate la incendiu, insa are avizul de securitate la incendiu emis in baza proiectului de executie, se precizeaza in raport. Au autorizatie ISU cele trei unitati aflate in administrarea organizatiilor neguvernamentale umanitare. La trei din unitatile aflate in administrarea primariilor nu au fost identificate probleme deosebite care sa intre sub incidenta legislatiei din domeniul Muncii. In schimb, la Caminul persoane varstnice din Radauti nu s-a facut dovada initierii de negocieri colective in vederea incheierii contractului colectiv de munca. S-a mai constatat ca acolo nu s-a acordat un spor la salariu pentru repausul saptamanal in alte zile decat sambata si duminica. In aceeasi situatie se afla una dintre unitatile aflate in administrarea ong-urilor, respectiv Centrul rezidential pentru persoane varstnice Sucevita.Reprezentantii celor doua comisii de control au facut recomandari administratorilor unitatilor de asistenta sociala controlate, potrivit competentelor de aplicare a legislatiei pe fiecare domeniu vizat, stabilind masuri cu termene de finalizare care vor fi atent monitorizate, in continuare, de catre Institutia Prefectului.