Opt localitati, fara energie electrica, si pericol de electrocutare in unele zone, din cauza vantului puternic

Rafalele de vant de duminica seara si de luni au produs avarii in reteau de energie electrica. Oamenii din 8 localitati din judet nu aveau curent electric, luni dimineata, la ora 10.00 dupa ce firele de tensiune au fost rupte de vantul puternic. Echipele de interventie ale companiei Delgaz Grid au actionat in permanenta pentru restabilirea distributiei energiei in zonele afectate de avarii, din Moldova. Electricienii au inlocuit stilpi de medie tensiune, elemente de izolatie si sustinere si au reintregit conductoarele rupte de vantul puternic. Suceava a fost unul din cele mai afectate judete din Moldova. Reprezentantii firmei furnizoare atrag atentia populatiei ca in unele zone conductoarele sunt rupte si exista riscul sa ajunga pe suprafata solului, existand pericol de electrocutare si de producerea a unor arsuri in caz de atingere sau apropeiere. De asemenea, apropierea de stalpii avariati, aflati intr-un echilibru precar, poate genera accidente grave la posibila cadere a acestora.