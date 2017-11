Orasul Siret, in faliment, din cauza noului cod fiscal

Primarul orasului a solicitat Avocatului Poporului sa sesizeze Curtea Constitutionala a Romaniei cu privire la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor de diminuare a sumelor incasate de bugetele locale din impozitul pe venit.

'Revolutia fiscala' aplicata de guvernul PSD falimenteaza orasul Siret. O spune chiar primarul acestui oras, Adrian Popoiu, precizand ca municipalitatea sireteana pierde, ca urmare a noilor reglementari fiscale, 40% din suma incasata in prezent din impozitul pe venit. Este vorba de aproximativ 1,5 milioane lei. 'Orasul nostru are si in prezent probleme foarte mari datorate creditelor istorice (in momentul de fata avem conturile blocate, deoarece nu amplatit rata si dobanda la creditul Utilitati si mediu) iar aceasta scadere a veniturilor va agrava si mai mult situatia financiara.

Aceasta ordonanta de urgenta incalca Legea 273/2006 din 29 iunie 2006 privind finantele publice locale. Aceasta prevede ca administratiile locale au dreptul la resurse financiare suficiente si trebuie consultate cu privire la procesul de alocare a resurselor financiare catre bugetele locale. De asemenea, reducerea resurselor financiare ale autoritatilor locale limiteaza foarte mult autonomia locala care este garantata prin Constitutia Romaniei', declara Adrian Popoiu.

Acesta a solicitat Avocatului Poporului sa sesizeze Curtea Constitutionala a Romaniei cu privire la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor de diminuare a sumelor incasate de bugetele locale din impozitul pe venit, alaturandu-se lui Mihai Chirica, primarul municipiului Iasi.