PNL, demers sustinut pentru construirea Autostrazii Moldova - Ardeal VIDEO

Demers al PNL pentru construirea Autostrazii Moldova-Ardeal, cea denumita Autostrada Unirii, sau "autostrada intoarcerii celor care sunt plecati la munca in strainatate". PNL va strange semnaturi pentru sustinerea construirii acesteia, investitia fiind o prioritate pentru acest partid, mai ales ca Moldova este vitregita din punct de vedere a infrastructurii. Anuntul a fost facut de presedintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, intr-o conferinta de presa, care a facut un apel la unitate catre politicienii suceveni din toate partidele pentru sprijinirea acestui proiect care va deschide Moldova catre Vest. "Noi lansam acest proiect - Suceava la o ora de autostrada. Am facut un pliant si de astazi am inceput si afisaj stradal despre acest proiect SUCEVENII VOR AUTOSTRADA UNIRII.VREM SA CLADIM Drumul care uneste oameni ca noi", a spus Flutur.

Acesta a precizat ca pentru urmatorii ani, nimic nu este mai urgent si mai vital decat deschiderea si legatura Moldovei, a judetului Suceava, cu lumea civilizata. "Prea mult a fost desenata autostrada care ar trebui sa lege Moldova de Ardeal. Dupa aproape 30 de ani de zile suntem in continuare rupti, iar viteza cu care Ardealul se dezvolta fata de judetele Moldovei este din punctul meu de vedere nelinistitoare. Una este sa nu mai ai forta de munca in Cluj sau in Arad pentru ca au de lucru acasa si alta e sa nu mai ai forta de munca in Suceava, pentru ca oamenii sunt plecati la munca in strainatate. Daca ne uitam la scoli si gradinite, observam ca au inceput sa se depopuleze, pentru ca nu mai sunt copii. Se nasc mai multi romani si suceveni in Italia si in Spania decat acasa, in judetul Suceava. Daca ne uitam la firmele care vin, sau nu prea vin la licitatii, vedem nu mai au forta de munca, nu mai au de unde o recruta. Toate astea ne indreapta spre un SOS, nevoia unei autostrazi rapide, nu desenata ci facuta. Am avut mai multe discutii la nivelul conducerii PNL. Am ocupat diverse functii in acest pardit la varf. Am discutat extrem de hotarat, si eu, si alti colegi de-ai mei nevoia unei autostrazi finantate cat mai repede, sa ne apropie de vestul tarii si de Occident. De aceea Partidul Natioanl Liberal incepe aceasta ofensiva de sustinere a constructiei a Autostrazii A8 Moldova- Ardeal", a explicat liderul PNL Suceava. El a declarat ca in judetele Moldovei sunt doar 5% din investitiile in economia Romaniei, in ultimii 23 de ani. "Acest procent trebuie sa ne sperie. In Moldova avem venituri cu 40 % mai mici decat media nationala. In Moldova contribuim cu doar 10 la suta la PIB, desi aveam cea mai numeroasa forta de munca. Sunt niste realitati crunte! Din Moldova pleaca unul din cinci tineri cu varsta intre 25-39 ani, pentru salarii decente. In Moldova sunt peste 31.000 de copii ai caror parinti sunt plecati la munca in strainatate. Sunt cateva realitati, date statistice din judetele Moldovei", a precizat Gheorghe Flutur.