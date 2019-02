PSD Suceava: Ipocrizia opozitiei - PNL-USR-PMP - in Parlament si fata de cetateni

Departamentul de comunicare al PSD Suceava a transmis vineri un comunicat de presa prin care explica modul in care s-a votat in Parlament pentru marirea alocatiilor copiilor. Cei de la PSD acuza PNL de dezinformare.

"Demagogia parlamentarilor PNL de astazi din Sedinta Comuna a Camerei Deputatilor si Senatului a condus la o ipocrizie fata de societate si cetatenii din Romania.Astazi, Parlamentul Romaniei a adoptat, fara sustinerea PNL-USR-PMP, majorarea alocatiilor copiilor incepand cu data de 1 martie a acestui an. Amendamentul propus de catre PNL era inaplicabil, intrucat sursa de finantare propusa a fost una gresita. Astfel, PSD a venit cu un amendament la proiectul de lege prin care s-a identificat corect sursa de finantare si a fost votat cu majoritatea de voturi.

Dupa ce au propus un amendament neplauzibil la Legea Bugetului prin care se cerea marirea alocatiilor copiilor, astazi, tot aceiasi parlamentari, au votat impotriva Proiectului de buget pentru anul 2019. Odata ce au votat impotriva legii bugetului de stat, au votat si impotriva cresterii alocatiilor copiilor.

Cresterea alocatiilor pentru copii, prevazuta in legea bugetului, a fost votata astazi cu sustinerea PSD si cu 275 de voturi.

Trebuie sa aducem la cunostinta cetatenilor ca alocatiile de stat pentru copii sunt prevazute in Legea 61/1993, astfel, pentru majorarea alocatiilor de stat pentru copii era necesara modificarea acestei legi. Legea Bugetului stabileste bugetele institutiilor si nu drepturi ale persoanelor fizice.

Guvernul PSD va respecta decizia Parlamentului privind adoptarea Proiectului de lege privind bugetul de stat pentru anul 2019 si, ulterior, va emite o ordonanta care va modifica Legea 61/1993.

Tot datorita PSD, in anul 2014, Guvernul a emis o Ordonanta de Urgenta, care a intrat in vigoare incepand cu luna iunie 2015, prin care s-au dublat alocatiile copiilor, ajungand la valoarea de 84 de lei. Totodata, Legea nr. 125/2015 a majorat alocatiile de stat pentru copiii cu handicap cu varsta cuprinsa intre 3 si 18 ani, de la 84 de lei la valoarea de 200 de lei.

De precizat este faptul ca PDL, prin ministrul muncii Mihai Seitan din Guvernul Boc II, a dorit taierea alocatiilor copiilor care aveau parinti cu venituri mari. In anul 2010 s-a dorit crearea unui proiect legislativ care dorea sa plafoneze alocatiile si sa le taie acolo unde era necesar, astfel incat banii "sa mearga doar acolo unde este cazul".

Cetatenii nu trebuie sa uite un lucru, Guvernele PDL-PNL au taiat salariile si pensiile romanilor, iar astazi, prin votul exprimat in Parlament, 122 de voturi IMPOTRIVA si 2 ABTINERI, nu au oferit nici o sansa copiilor din Romania, demonstrand inca o data ca este o opozitie demagogica si fariseica.

Desi s-au laudat ca datorita lor copiii din tara vor primi alocatii mai mari, astazi partidele de Opozitie - PNL, USR si PMP - au votat in bloc, in mod rusinos, impotriva bugetului propus pentru anul 2019, votand propriu-zis impotriva cresterii alocatiilor copiilor din Romania".