PSD Suceava: Peste 3000 de membri si simpatizanti social-democrati suceveni au participat la ceea ce s-a dovedit a fi cel mai mare miting din perioada post-decembrista

Comunicat de presa- PSD Suceava

"Sambata, 9 iunie, peste 3000 de membri si simpatizanti social-democrati suceveni au participat la ceea ce s-a dovedit a fi cel mai mare miting din perioada post-decembrista- fapt demonstrat de cei abilitati sa o faca in pofida incercarilor de minimalizare a adversarilor politici, mai vechi sau mai noi, ai PSD-ului. Numarul sucevenilor care si-au exprimat intentia de a participa la acest protest a fost mult mai mare, iar ceea ce i-a determinat sa faca acest lucru, intr-un mod benevol si voluntar, a fost simpla dorinta de a sustine guvernul social-democrat instalat de majoritatea parlamentara aleasa democratic, prin votul lor, in 2016, guvern ce reprezinta garantia implementarii programului de guvernare - singurul oferit romanilor. Sucevenii au mers la Bucuresti, alaturi de ceilalti social-democrati din tara si din dorinta de a stopa implicarea nelegitima a unor institutii de forta in actul de guvernare si de justitie( fapt certificat si de asociatiile internationale ale magistratilor europeni) precum si din dorinta de a arata opiniei publice internationale ca majoritatea parlamentara legitimata in 2016 are si acum sustinerea majoritatii populatiei Romaniei. Acest fapt trebuie inteles si de parlamentarii liberali suceveni care incearca sa induca ideea unei participari fortate la miting. Ei au putut sa vada ca la acest miting au participat profesori, medici, muncitori, agricultori, antreprenori, studenti, tarani, oraseni, varstnici, tineri si ca acestia reprezinta imaginea reala a societatii romanesti si nu hipsterii adunati de pe retele de socializare prin indemnuri anti-nationale ale unor ONG-uri. Iar acest eveniment a fost unul aprobat de insitutiile abilitate, spre deosebire de adunarile nelegale, sustinute de PNL si USR, ba chiar si de presedintele Klaus Iohannis, initiate in ultimul an cu unicul scop de a acredita ideea ca Romania este o tara neguvernabila. Si este adevarat ca o mare parte dintre participanti a fost reprezentata de pensionari pentru ca PSD este singurul care a facut ceva pentru acesta categorie sociala si astfel credem ca raspundem afirmatiei ipocrite ale liberalilor suceveni cum ca se pericliteaza pensiile actualilor si viitorilor pensionari uitand ca ei sunt sunt cei care in mod josnic au taiat in 2010 pensiile parintilor si bunicilor nostri. Iar ipocrita incapacitate de intelegere a realitatii specifica liderilor liberali suceveni este completata si de atitudinea ridicola prin care se felicita reciproc pentru realizari initiate si sustinute de fapt de noi, parlamentarii social-democrati suceveni si de colegii nostri din Guvernul Romaniei si ne referim atat la initiativa legislativa privind parcul Sipote din Suceava cat si la discutia purtata de primul ministru al Romaniei, d-na Viorica Dancila, colega noastra, cu primarii din municipii printre care si cel al Sucevei", se arata in comunicatul transmis de PSD Suceava.