PSD Suceava: Seful liberalilor suceveni, Gheorghe Flutur, ridica minciuna la rang de virtute

PSD Suceava a transmis, duminica, un comunicat de presa, prin care il acuza pe Gheorghe Flutur, liderul judetean al PNL, ca "ridica minciuna la rang de virtute", dupa ce cel din urma a declarat ca "PSD condamna judetul Suceava la izolare si subdezvoltare". Mai jos va prezentam integral comunicatul de presa transmis de PSD.



"Dornic de a fi din nou, pe prima pagina a mass mediei, seful liberalilor suceveni , al carui nume il vom pomeni in prezentul comunicat, de mai multe ori, chiar daca vom intra in polemici lipsite de sens si substanta, declara de la tribuna sa liberala , ca "PSD condamna judetul Suceava la izolare si subdezvoltare", infierand cu manie proletar-liberala Guvernul PSD- ALDE si parlamentarii PSD de Suceava, ca nu ar fi votat amendamentele opozitiei, asta in conditiile in care in ultimii doi ani, in judetul nostru, guvernarea PSD a facut investitii majore, unele finalizate, altele in curs de desfasurare, aducand fonduri de ordinul miliardelor pentru dezvoltarea acestei zone, aceasta tendinta pastrandu-se si in noul an bugetar.

Domnia sa considera ca respingerea amendamentelor parlamentarilor PNL de Suceava este cel mai grav lucru care se putea intampla judetului nostru, fara a face ,in schimb, nicio remarca cu privire la oportunitatea sau realismul amendamentelor propuse de catre colegii sai. Totodata se teme ca judetul nu are o finantare suficienta in 2019, dar uita de sutele de proiecte care deja sunt in derulare si ca finantarea acestora continua si in acest an, pana la finalizarea lor.

Dnul Flutur, asa cum il cunoastem cu totii a inceput spectacolul electoral, spectacol care il are ca regizor pe, nimeni altul decat ,presedintele statului, seful de facto al liberalilor, Klaus Johannis, iar ca actori in roluri secundare, parlamentarii PNL. Scopul: colectarea de voturi pentru pusculita PNL...

Ii reamintim dlui Flutur si ii vom reaminti, ori de cate ori va fi cazul, ca judetul Suceava ocupa locul 1 pe tara, primind de la Guvernul Romaniei cea mai mare suma destinata finantarii proiectelor aprobate prin PNDL II, de aproximativ 840 milioane de lei, ca la aceasta suma s-au adaugat alti 82 milioane lei, care vor finanta proiecte (drumuri, extinderi retele electrice) in alte 18 unitati administrativ teritoriale. De asemenea, il invitam pe seful liberalilor suceveni, ca atunci cand se deplaseaza la Bucuresti , pentru a participa la intalnirile organizate de sefii sai liberali, sa faca un popas la Compania Nationala de Investitii pentru a se informa si ... va constata ca judetul Suceava, se afla din nou pe primul loc in tara, fiind promovate un numar de 170 de investitii.

Dar sa revenim si sa informam, de data aceasta corect, cetatenii judetului Suceava si eventual pe cei care se fac ca nu inteleg . Iata cifre cateva cifre care ,dupa parerea noastra, sunt graitoare:

Pentru soseaua de centura a municipiului Suceava a fost alocata suma de 61,2 milioane de lei. Suma alocata este suficienta pentru finalizarea obiectivului, termen de finalizare anul 2019,

Pentru soseaua de centura a municipiului Radauti au fost alocate 35,3 milioane lei.Valoarea totala a investitiei este de 189 milioane lei, iar termenul de finalizare este anul 2020,

Pentru soseaua de centura a municipilui Falticeni, a fost alocata suma de 1milion de lei pentru refacerea studiului de fezabilitate.



In ceea ce priveste "Partia de schi" de la Campulung, trebuie mentionat un lucru clar: pentru a putea continua investitiile, la cel de-al doilea tronson al partiei Raraul, dnul Gheorghe Flutur ar fi trebuit sa intreprinda demersurile legale, de scoatere a terenului din zona protejata, aflat in situl Natura 2000 Rarau-Giumalau. Lucru care nu s-a intamplat.Ne punem intrebarea evident retorica: oare este vinovat Guvernul PSD ca nu au fost facute aceste demersuri ?

Despre importanta alimentarii cu gaze naturale ii vorbim lui Gheorghe Fultur din 2004. Oare cat tupeu trebuie sa ai, sa afirmi ca PSD se opune alimentarii cu gaze naturale a localitatilor din judetul Suceava, cand domnia sa pe vremea cind era Ministru al Agriculturii si Padurilor a oprit cu buna stiinta, proiectul aflat atunci in derulare, prin neacordarea avizului de traversare a fondului forestier de la Campulung catre Vatra Dornei? Prin acea decizie, Gheorghe Flutur a condamnat zona de munte la subdezvoltare si a privat locuitorii, acestei zone minunate, de conditii de trai civilizate compatibile cu anul in care ne aflam.



In continuare am dori sa informam locuitorii acestui judet si evident pe politicianul liberal ca in judetul Suceava, la ora actuala, sunt in derulare un numar de 786 de proiecte cu o valoare de 2,14 miliarde de lei, din care cea mai mare suma, de 223,6 milioane de lei sunt derulate tocmai de Consiliul Judetean Suceava. Astfel, in momentul de fata avem in desfasurare un numar de 130 de proiecte europene cu o valoare de 576, 8 milioane de lei, din fonduri nationale sunt finantate alte 484 de proiecte cu o valoare totala de 1,35 de miliarde de lei, iar alte 172 de proiecte, cu o valoare de 220,4 milioane de lei sunt finantate de la bugetele locale. Toate aceste finantari sunt asigurate de guvernarea PSD, probabil acesta fiind si principalul motiv pentru care domnia sa nu are ochi pentru investitiile respective, considerandu-le in mod evident mai putin importante decat utopiile colegilor sai liberali.

Ca sa il linistim pe liberalul sucevean care face obiectul acestui comunicat, il anuntam ca in clipa de fata, toate localitatile judetului Suceava au in derulare, impreuna, sute de investitii, cele mai multe fiind pentru reabilitarea unitatilor de invatamant, urmate fiind de modernizarea drumurilor, precum si de investitiile in retele de apa, canalizare si statii de tratare a apei, obiective sanitare, culturale etc.

Daca nu ne crede pe noi, il rugam sa puna mana pe telefon si sa vorbeasca cu fiecare primar PNL-ist din subordinea sa, pentru a se informa in legatura cu sumele care au fost alocate unitatilor administrative pe care acestia le conduc si il rugam ca ulterior, dupa ce afla sumele, sa faca o comparatie cu sumele care au fost alocate pe vremea cand, PDL-ul domniei sale, era la putere si sa informeze alegatorii suceveni, pe cifre, cand a fost administratia publica locala mai bine finantata. Atunci sau acum?

Incheiem acest comunicat, invitandu-i pe suceveni sa nu ia in serios iesirea publica a acestui PDL-ist convertit peste noapte in PNL-ist, pentru ca, dupa cum bine stim, ce se naste din pisica, soarece mananca iar ce se naste din PDL, cu bunastarea romanilor se joaca"