PSD Suceava il acuza pe Gheorghe Flutur de ipocrizie si demagogie

Comunicat de presa al PSD Suceava.

'Lamentarile lui Gheorghe Flutur referitoare la finalizarea partiei de schi de la Campulung Moldovenesc ne ridica o serie de intrebari. Ce dimensiune poate avea demagogia dumnealui si dorinta de a se erija, in ochii sucevenilor, in rolul celui care poate pune presiune pe guvern cat timp nu a realizat nici un demers concret si s-a multumit cu a face simple solicitari prin intermediul comunicatelor de presa? Care este dimensiunea ipocriziei dumnealui incat sa-l determine sa solicite Ministerului Turismului si Ministerului Finantelor Publice sa se grabeasca in alocarea sumelor necesare finalizarii obiectivului mai sus mentionat cu toate ca stie foarte bine ca aceste sume au fost alocate deja si ca documentatia incompleta trimisa la minister de catre beneficiar a intarziat decontarea sumelor solicitate si ca acest lucru se va realiza saptamana viitoare?Cat de meschine sunt incercarile dumnealui si a colegilor sai din PNL de a induce permanent sucevenilor ideea ca judetul Suceava este ignorat de guvernarea PSD-ALDE si ca alocarile financiare se fac pe criterii politice in contextul in care, chiar in aceste zile, guvernul a alocat, prin Ministerul Sanatatii, aproape 9 milioane lei pentru Spitalul Judetean Suceava, 7,5 milioane lei, din fondul de rezerva, pentru asigurarea alimentarii cu energie termica a municipiilor Suceava si Vatra Dornei, 37 milioane lei, tot din fondul de rezerva, pentru sprijinul comunelor Moldovita, Straja, Brodina aflate in pragul insolventei, iar la sfarsitul lunii noiembrie, din acelasi fond de rezerva, guvernul a alocat 5 milioane lei pentru DGASPC Suceava pentru protectia copilului si pentru persoanele adulte cu handicap? Cu obisnuita-i ignoranta voita dumnealui nu observa o simpla coincidenta: ca in fruntea primariilor care au beneficiat de sprijinul guvernului social democrat (Vatra Dornei, Suceava, Campulung Moldovenesc) sunt colegii sai de partid (PNL/PDL), iar cei care au dus in pragul insolventei primariile comunelor Moldovita, Straja, Brodina, prin gestionarea defectuoasa a fondurilor europene, au fost tot colegii sai, primari PDL, din mandatul 2012-2016.Credem ca permanenta preocupare a liderului liberal sucevean pentru dezinformarea opiniei publice sucevene ar trebui sa se transforme intr-o permanenta preocupare penru colaborarea cu parlamentarii social democrati suceveni, cei care asigura in mod real includerea necesitatilor economice si sociale ale judetului pe agenda Guvernului Romaniei'.



Departamentul de comunicare PSD