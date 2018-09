PSD Suceava se declara impotriva scindarii partidului in tabere si este alaturi de Dragnea. Clarificarile vin insa tarziu

Organizatia PSD Suceava a remis vineri la amiaza un comunicat de presa cu privire la evenimentele interne ale Partidului Social Democrat. Din acesta reiese ca organizatia judeteana a partidului nu concepe divizarea in tabere a PSD si nici nu se alatura taberei care cere demisia lui Liviu Dragnea, contrar celor vehiculate de presa centrala. Clarificarea vine insa destul de tarziu (cam cu 24 de ore intarziere), dupa ce la Bucuresti deja au avut discutii in cadrul partidului si deja se cunoate pozitia liderilor din teritoriu cu privire la scandalul politic al momentului.

'Dorim sa informam mass media nationala si locala, pe toti colegii socialdemocrati si pe toti sustinatorii acestui partid ca Organizatia Social Democrata suceveana nu concepe divizarea PSD in tabere, categoric nu se alatura celor care initiaza disensiuni ce pot conduce la scindarea sau diminuarea fortei acestui partid. Organizatia social-democrata suceveana se pozitioneaza alaturi de acel PSD cristalizat in multi ani, se pozitioneaza alaturi de acel PSD care in decembrie 2016 a castigat increderea marii majoritati a romanilor printr-un program de guvernare coerent care a deschis Romaniei, cetatenilor acestei tari, perspectivele unei evolutii social economice temeinice. Iar garantia implementarii acestui program o reprezinta pastrarea structurii actuale a conducerii partidului, pastrarea guvernarii si a majoritatii parlamentare social democrate, fapt realizabil doar prin mentinerea unitatii PSD', se arata in comunicatul de presa semnat de Alexandru Radulescu, purtator de cuvant al PSD Suceava