Padurar cercetat pentru fals intelectual dupa ce politistii au depistat in trafic un transport ilegal de material lemnos, la Vama

Un padurar este cercetat pentru fals intelectual dupa ce politistii au depistat in trafic un transport ilegal de material lemnos. Un echipaj mixt format din politisti ai Biroului de Combatere a Delictelor Silvice Suceava si lucratori ai Garzii Forestiere Suceava, a oprit pentru control pe DN 17, pe raza comunei Vama, autoutilitara condusa de un localnic de 34 de ani, care transporta material lemnos.In urma verificarilor, politistii au constatat faptul ca barbatul nu detine documente legale de provenienta si transport a materialului lemnos, motiv pentru care, s-a solicitat sprijinul specialistilor silvici, care, in urma inventarierii, au stabilit faptul ca, acesta transporta ilegal cantitatea de 13,50 m.c. lemn rotund de esenta rasinoase. Conducatorul auto a fost sanctionat contraventional pentru incalcarea prevederilor Legii nr.171/2010, materialul lemnos in valoare de 4.495 lei, a fost confiscat si predat in custodie Ocolului Silvic Frasin, iar autoutilitara in valoare de circa 12.000 de euro, a fost indisponibilizata.Continuand cercetarile, politistii s-au autosesizat despre savarsirea infractiunii de fals intelectual, intrucat, ulterior opririi in trafic si constatarii contraventiei, in scopul conferirii unei note de legalitate transportului ilegal depistat, un barbat de 50 de ani, padurar in cadrul Ocolului Silvic Frasin, a emis un aviz de insotire si a solicitat cod unic online din aplicatia informatica. Verificarile continua in vederea stabilirii tuturor imprejurarilor ce au condus la savarsirea faptelor.