Padurar de 26 de ani, mort electrocutat pe Transrarau, in timp ce incerca sa puna la pamant un copac

Tragedie pe Transrarau, miercuri dimineata. Un padurar de numai 26 de ani, de la Ocolul Silvic Pojorata, a murit ectrocutat, sub ochii tatalui sau si ai unui prieten, angajat al ISU Suceava. Padurarul era in timpul serviciului si a observat pe traseu un copac care statea sa cada. A decis cu amicul sau, aflat in timpul liber, sa taie copacul respectiv. In timp ce acestia voiau sa puna copacul la pamant, arborele a cazut si a atins niste fire de inalta tensiune. Padurarul, care era cu mana pe copac, a fost electrocutat si intr-o clipa a cazut la pamant. La fata locului au ajuns cadre medicale care insa nu au putut decat sa constate decesul. Angajatul ISU a facut un atac de panica si a avut si el nevoie de ingrijiri medicale. Cercetarile in acest caz au fost preluate de procurori, inclusiv un procuror militar, urmand sa se stabileasca circumstantele exacte in care s-a petrecut tragedia. Accidentul a intrat si in atentia inspectorilor de munca.