Padurar trimis in judecata pentru neglijenta in serviciu. Barbatul a declarat ca nu si-a putut indeplini atributiile de serviciu din cauza lipsei asigurarii unui mijloc de transport si a unei locuinte de serviciu. De asemenea, acesta s-a declarat nemultumit si de salariul primit. Procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Gura Humorului au finalizat cercetarile si au dispus trimiterea in judecata a lui Ionel Ungureanu.Organele de urmarire penala au fost sesizate in anul 2013 de catre I.T.R.S.V. Suceava, cu privire la faptul ca in perioada 17 aprilie -17 mai 2013, a efectuat un control in fondul forestier apartinand Obstii Gemenea, respectiv pe raza Cantonului Silvic nr 15 Gemenea, apartinand O.S. Bucovina Campulung Moldovenesc, constatand faptul ca persoane necunoscute au taiat fara drept de pe picior si au sustras un numar de 577 arbori - diverse specii, cu un volum de 587,73 m.c, avand o valoare de 111.074 lei fara TVA. In urma cercetarilor efectuate in cauza a rezultat ca Ionel Ungureanu a fost angajat in functia de padurar la Ocolul Silvic Bucovina Campulung Moldovenesc, gestionand suprafata de fond forestier apartinand Obstii Gemenea. Desi conform fisei postului acesta avea atributii exprese pe linia asigurarii pazei fondului forestier, in perioada in care si-a desfasurat activitatea, acesta nu si-a indeplinit atributiile de serviciu, invocand, in timpul urmaririi penale lipsa unei locuinte de serviciu, lipsa asigurarii unui mijloc de transport si salariul modic cu care era remunerat. Aceasta a constituit situatia premisa, care a favorizat taierile ilegale si sustragerea masei lemnoase din fondul forestier, care practic nu a beneficiat de paza, fiind inlesnita activitatea infractionala de taiere si sustragere de material lemnos. Cercetarile continua intr-o cauza disjunsa sub aspectul identificarii si tragerii la raspundere penala a autorilor infractiunilor de taiere ilegala si sustragere de arbori .Dosarul a fost trimis, spre competenta solutionare, Judecatoriei Gura Humorului. "Precizam ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta, spre judecare, situatie care nu poate in niciun fel sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie", se arata in comunicatul transmis de Parchetul de pe langa Judecatoria Gura Humorului.