Pagube de 150.000 de euro in urma incendiului de la Biserica din Suha. Focul ar fi pornit de la un scurt circuit

Pompierii au stabilit in urma cercetarilor de la ce anume a pornit devastatorul incendiu de la biserica de lemn din satul Suha, comuna Malini. Pagubele au fost si ele evaluate, prejudiciul fiind de aproximativ 150.000 de euro. A fost identificat locul de declansare a incendiului, situat in zona tabloului electric interior, loc in care au mai fost identificate si resturi ale unor consumatori electrici. De asemenea, au fost identificate alte elemente ale instalatiei electrice interioare, neprotejate corespuzator fata de materialul de constructie combustibil. Cercetarea a fost extinsa in curtea bisericii si in zona gardului imprejmuitor, fara a fi identificate recipiente ori alte mijloace de proba care sa sustina ipoteza unei actiuni intentionate ce a condus la distrugerea cladirii. Pompierii au ajuns la concluzia ca, cel mai probabil, a fost vorba despre un scurt circuit electric. Au fost ridicate mijloacele de proba necesare verificarii tuturor ipotezelor probabile de producere.

Cercetarile sunt continuate in referire al infractiunea de distrugere din culpa. Biserica din Suha a ars in intregime, vineri seara. Pompierii au intervenit in forta, cu 9 autospeciale cu apa si spuma, insa incendiul a fost anuntat tarziu dupa ce flacarile au inceput sa se vada de la kilometri distanta. In interior nu era nimeni atunci cand a izbucnit focul, spun pompierii.