Pagube de 20.000 de lei, din cauza unei tigari aprinse, aruncata la intamplare. Incendiul a avut loc in noaptea de sambata spre duminica, in gospodaria unui barbat de 59 de ani, din comuna Granicesti.

La fata locului au intervenit pentru localizarea si lichidarea incendiului militarii Garzii de Interventie Siret impreuna cu lucratorii Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Granicesti.

In urma incendiului au ars o anexa, depozitul cu aproximativ trei tone de furaje si patru metri cubi lemne de foc, valoarea pagubelor fiind de aproximativ 20.000 lei.

Pompierii au stabilit ca incendiul a fost provocat de fumatul in loc nepermis sau neprotejat corespunzator.