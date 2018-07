Pagube de 42 milioane de lei produse de inundatii la infrastructura judetului Suceava

Valoarea totala a pagubelor produse in infrastructura judetului Suceava, ca urmare a fenomenelor meteo periculoase, din perioada 28 iunie - 9 iulie, se cifreaza la 42.158.000 lei, valoare estimativa. Conform raportului privind valorile estimative ale pagubelor in infrastructura, raport inaintat de comisiile numite prin ordin de prefectul Mirela Adomnicai, ca urmare a fenomenelor meteorologice periculoase, a accidentelor la constructii hidrotehnice si poluarilor accidentale s-au produs pagube in 53 de unitati administrativ teritoriale, cu 138 de localitati. Astfel, au fost afectate opt case - 7000 lei, cinci obiective economice -3.226.000 lei, 44,815 kilometri de drum judetean-3.511.000 lei, 330,662 km de drum comunal-1.5428000 lei, 347,915 km retea stradala -4.551.000 lei, 56 poduri -4.223.000 lei, 110 podete(1.272.000 lei), 29 punti(923.000 lei), 25,150 km aparari de mal - 6.645.000 lei, trei stalpi electrici, 0,358 km retea de alimentare cu apa - 18.000 lei, 0,928 km retea de canalizare-72.000 lei, 11 lucrari hidrotehnice - 3.464.000 lei.Pentru cele 8 case afectate de inundatii, prin Hotarare de Guvern se vor aloca 5000 de lei. Ca urmare a cresterii debitelor de apa pe raurile Moldova, Suceava, si paraurile Humor, Bucovat si Sucevita, la obiective apartinand de Sistemul de Gospodarire a Apelor Suceava valoarea pagubelor se ridica la 2.740.000. Pagubele de la Statia de Captare Berchisesti apartinand de ACET Suceava se cifreaza la 2.698.000 lei. Potrivit informatiilor transmise de Directia Silvica Suceava, ploile torentiale cazute in perioada 27-30 iunie au provocat daune la 61 drumuri forestiere, fiind afectate drumuri pe o lungime de 40 km, valoarea estimativa a pagubelor fiind de 1.924.000 lei. "In vederea evaluarii pagubelor produse in infrastructura, ca urmare a fenomenelor hidro-meteorologice periculoase, prin Ordin de Prefect s-au constituit patru comisii de evaluare, fiind intocmite 69 de procese verbale. Toate documentele de constatare si evaluare a pagubelor produse au stat la baza unei hotarari care a fost adoptata de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, intrunit luni, 9 iulie, in sedinta extraordinara. In baza acestei hotarari, prefectul judetului Suceava si presedintele Consiliului Judetean Suceava vor initia un Proiect de Hotarare de Guvern, prin care se va solicita sprijin financiar din Fondul de Solidaritate", se arata intr-un comunicat transmis de Prefectura Suceava.