Pagube in urma ploilor, in 7 localitati din judet. Zeci de kilometri de drum au fost afectati de ape

In perioada 16-18 iunie 2018, perioada in care judetul Suceava s-a aflat sub avertizare cod portocaliu meteorologic si cod portocaliu hidrologic, s-au inregistrat precipitatii insemnate ce au depasit 60 de litri pe metru patrat, anunta Prefectura Suceava. Pana la aceasta ora, conform informatiilor transmise de unitatile teritorial administrative din judetul Suceava, ca urmare a fenomenelor meteo semnalate s-au inregistrat pagube in 7 localitati din judet: Baia, Dumbraveni, Hantesti, Moara, Partestii de Jos, Slatina si Vama, in total fiind afectati 19,7 kilometri de drum judetean si 67,8 kilometri de drum comunal.

La Baia, a fost distrusa o portiune de 0,3 kilometri de drum comunal, precum si portiuni din apararea de mal a DJ 155P, iar la Dumbraveni, drumul comunal a fost afectat pe o portiune de 2,13 km. La Hantesti, au fost afectate un pod de pe DJ 208D si 2 podete de pe 208B, precum si 19,5 kilometri de drum judetean. In comuna Moara, precipitatiile au afectat 9,5 kilometri de drum comunal, iar la Partestii de jos 3 kilometri de drum comunal. La Slatina, au fost inundate 5 curti si gradini, un pod de pe Drumul Judetean 29A si 50 de kilometri de drum comunal. Incepand de luni 19 iunie, a fost constituita o comisie de evaluare fizica si valorica a pagubelor, anunta prefectul Mirela Adomnicai.Ca urmare a avertizarii cod portocaliu meteorologic si hidrologic, sambata 16 iunie, la ora ora 21, a fost activat Centrul Judetean de Coordonare si Conducere a Interventiilor cu personal din cadrul Institutiei Prefectului, de la Sistemul de Gospodarire a Apelor, Inspectoratul Judetean de Politie, Inspectoratul Judetean de Jandarmi si Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta, pentru a culege date si informatii din teritoriu si a formula propuneri pentru coordonarea situatiilor de urgenta posibil a se produce. De asemenea, au fost anuntate comitetele locale pentru situatii de urgenta sa isi pregateasca resursele, fiind instituita permanenta la primarii si monitorizate cursurile de apa in dreptul podurilor si podetelor. Duminica 17 iunie, ora 9,30, la sediul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucovina Suceava s-a intrunit, in sedinta extraordinara, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta. Au fost discutate masurile pentru prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta generate de fenomenele hidro-meteorologice prognozate de Administratia Nationala de Meteorlogie, prin avertizarea de cod portocaliu, in perioada 16 iunie, ora 21- 18 iunie, ora 12.