Pagube in valoare de alte 98 milioane lei, in urma inundatiilor din 16-31 iulie FOTO

Pagube in valoare de alte 98 milioane lei, in urma inundatiilor din 16-31 iulie. Prefectul Judetului Suceava, Mirela Elena Adomnicai, a convocat, joi, in sedinta extraordinara, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Suceava(CJSU), pentru a analiza si aproba raportul sinteza privind evaluarea pagubelor produse, in judetul Suceava, ca urmare a inundatiilor din perioada 16-31 iulie.

Potrivit raportului prezentat de directorul SGA Suceava, jurist Daniel Dragoi, au suferit pagube in infrastructura 54 de unitati teritorial administrative, cu 117 localitati, valoarea totala a distrugerilor evaluate fiind estimata la 97,899 milioane lei.Astfel, pe teritoriul judetului au fost afectate sapte lucrari hidrotehnice ale SGA- lucrari care inseamna regularizari si amenajari de rauri, indiguiri, aparare si consolidare de maluri de ape, valoarea pagubelor SGA fiind de 49,638 milioane lei. Pagubele raportate de Directia Judeteana Drumuri si Poduri se cifreaza la 2,592 milioane lei.

Au mai fost afectate trei case, peste 127 km de drum judetean, drum comunal pe o lungime de circa 178 de km, 82,4 km de retea stradala, 135 podete, 22 punti, aproximativ 11 km aparari de mal. Dupa sedinta CJSU, macheta cu centralizarea pagubelor produse in perioada mentionata a fost transmisa Ministerului Afacerilor Interne, care o va comunica Seretariatului General al Guvernului, unde sunt centralizate evaluarile pagubelor pentru care se vor solicita despagubiri din Fondul de solidaritate al UE. "Avand in vedere si alunecarile de teren care ne-au fost semnalate la Brosteni, Izvoarele Sucevei si la Ilisesti, probleme a caror complexitate determina o alta evaluare decat cea facuta pana acum, de catre aceste comisii interinstitutionale, ne-am propus ca, de saptamana viitoare, sa gasim o solutie - implicand inclusiv UAT-urile-, pentru o sursa de finantare in vederea expertizarii alunecarilor de teren si pentru rezolvarea acestor probleme", a precizat prefectul judetului Suceava, Mirela Elena Adomnicai.