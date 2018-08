Palnie de prabusire produsa pe plaja iazului de decantare a sterilului Tarnicioara FOTO

In data de 13 august 2018, A.N. "Apele Romane" prin Administratia Bazinala de Apa Siret/Sistemul de Gospodarire a Apelor Suceava a fost informata de catre S. CONVERSMIN S.A. Bucuresti - punct de lucru Vatra Dornei ca, in urma precipitatiilor abundente cazute in ultima perioada s-a constatat antrenarea de material din corpul iazului Tarnicioara, judetul Suceava, prin sistemul de evacuare din canalul de subtraversare al iazului. Reprezentantii Sistemului de Gospodarire a Apelor Suceava s-au deplasat in teren (G.R.A. si Laborator Calitatea Apei) alaturi de SVSU Ostra, Primaria Ostra si S. CONVERSMIN S.A. Bucuresti - punct de lucru Vatra Dornei.

Acestia au observat producerea unei palnii de prabusire pe plaja iazului de decantare a sterilului Tarnicioara, judetul Suceava, din cadrul perimetrului Cariera Ostra. Acest fenomen s-a produs din cauza faptului ca apa acumulata in corpul iazului, in perioada precipitatiilor, impreuna cu izvoarele subterane au antrenat material din corpul iazului in conductele de evacuare din canalul de subtraversare. Materialul dislocuit din corpul iazului a fost evacuat pe paraul Scaldatori, afluent de stanga al paraului Brateasa. Potrivit reprezentantilor SGA fenomenul de producere a palniei de prabusire de pe plaja iazului este in continua evolutie, avand o adancime de circa patru metri si un diametru de circa doi metri. De asemenea, s-a stabilit necesitatea supravegherii continue a fenomenului si a evolutiei acestuia pana la stabilizare. Au fost prelevate probe de apa de catre laboratorul de calitatea apei SGA Suceava. Activitatea este monitorizata in permanenta de directorului general al A.N. Apele Romane, Victor Sandu.