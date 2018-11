Paltinoasa. Sofer beat si agresiv, imobilizat de politisti dupa ce a provocat un accident

Un tanar de 29 de ani, din comuna Paltinoasa, s-a rasturnat cu masina pe raza localitatii de domiciliu, joi noapte. Dupa accident acesta a refuzat sa fie testat cu aparatul etilotest. Mai mult, individul a devenit agresiv, fiind imobilizat si incatusat de politisti. Un trecator a sunat la 112 iar la la fata locului au ajuns politistii. Acestia au gasit autoturismul avariat iar langa vehicul pe sofer. Barbatul a fost intrebat de oamenii legii despre circumstantele in care s-a petrecut accidentul, dar acesta a refuzat sa dea informatii. Intrucat soferul emana halena alcoolica, egentii au vrut sa-l testeze cu aparatul etilotest. Tanarul a refuzat si a devenit brusc agresiv, politistii fiind nevoiti in cele din urma sa-l imobilizeze si sa-l incatuseze. Acesta a fost transportat la Spitalul Orasenesc Gura Humorului, unde a refuzat din nou orice colaborare cu politistii si cu personalul medical, in vederea prelevarii mostrelor biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal privind infractiunea de refuz recoltare probe biologice.