Paltinoasa. Sofer beat si fara permis, prins de politisti dupa o urmarire in trafic

Urmarire in trafic pentru prinderea unui individ care s-a urcat la volan beat si fara permis. In noaptea de marti spre miercuri, in timp ce actiona pe DN 2E, pe raza localitatii Paltinoasa, un echipaj rutier din cadrul Politiei orasului Gura Humorului a efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism, insa conducatorul auto nu s-a conformat, motiv pentru care, s-a procedat la urmarirea acestuia cu semnalele acustice si luminoase ale autospecialei de politie in functiune, autoturismul fiind blocat dupa aproximativ 200 de metri. Conducatorul auto a fost identificat de politisti ca fiind un localnic de 45 de ani.

"Intrucat emana halena alcoolica, politistii i-au solicitat conducatorului auto sa se supuna testului cu aparatul etilotest, insa acesta a refuzat, dupa care, la spital, in prezenta personalului medical a refuzat si recoltarea de mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei", a precizat Ionut Epureanu, purtator de cuvant IPJ Suceava.

Totodata, in urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat si faptul ca, barbatul nu detine permis de conducere pentru nici o categorie auto.

Oamenii legii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de "conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara a poseda permis de conducere" si "refuzul sau sustragerea conducatorului unui vehicul de a se supune prelevarii de mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei".