Paltinoasa.Un cetatean polonez a fost ranit dupa ce a intrat cu masina in coliziune frontala cu un cap de podet FOTO

Un sofer polonez a fost ranit dupa ce a intrat cu masina in coliziune frontala cu un cap de podet. Accidentul a avut loc luni dupa-amiaza, pe DN 17, in afara comunei Paltinoasa. Pe fondul neadaptarii vitezei la conditiile de drum, carosabilul fiind umed, un barbat de 55 de ani, cetatean polonez, a pierdut controlul asupra directiei de mers si a intrat in coliziune frontala cu un cap de podet. Din accident, a rezultat ranirea conducatorului auto, care a fost transportat la spital in vederea acordarii de ingrijiri medicale. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.