Panica la Mitocu Dragomirnei. Pensiunea in care mai multi tineri petreceau la un majorat a luat foc FOTO

Incendiu devastator la o pensiune din localitatea Mitocu Dragomirnei, sambata noapte. Un grup de tineri petreceau la majoratul a unui prieten cand, la un moment dat, au izbucnit flacari de la o anexa in care se afla sauna. Incendiul s-a extins rapid deoarece construtiile erau din lemn. La sosirea pompierilor, ardea acoperisul pensiunii dar si anexa in care se afla sauna, incendiul manifestandu-se pe o suprafata de 400 metri patrati. Din fericire, toti tinerii care se aflau in interior au iesit singuri, inainte de venirea celor de la ISU Suceava, asa ca nu au fost raniti. Petrecaretii au trecut insa prin momente de panica. Pompierii au intervenit cu 3 autospeciale pentru stingerea incendiului, timp de trei ore. In urma cercetarilor facute la fata locului a rezultat ca incendiul a izbucnit de la o bucata de jar aprins cazut din centrala de lemne a saunei. Tinerii au tot pus lemne pe foc, insa nu au fost atenti si o bucata de jar aprins a cazut, anexa in care se afla centrala si sauna aprinzandu-se rapid. Si politistii fac cercetari acum pentru a stabili circumstantele in care s-a petrecut incidentul si pentru a-i indentifica pe participantii de la petrecerea respectiva.