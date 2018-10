Panica, pe Gheorghe Doja. Un centru de colectare a fierului vechi a luat foc iar fumul gros a acoperit zona VIDEO

Angajatii firmei spun ca focul a fost pus intentionat.

Panica, in cartierul sucevean Burdujeni, luni dupa amiaza, dupa ce un centru de colectare a fierului vechi a luat foc. Incendiul a pornit de la niste caroserii de masina si s-a extins foarte rapid si la anvelope depozitate acolo.Mai multe bubuituri s-au auzit in zona iar oamenii s-au speriat ca s-au produs explozii la masini depozitate in centru. Pompierii au explicat localnicilor ca masinile s-au aprins si ca bubuiturile sunt de la airbag-uri. Angajatii centrului de colectare sustin ca focul a fost pus intentionat in mai multe locuri. Suprafata afectata de incendiu este 300 de metri patrati.Din primele informatii, nu ar fi victime. Pompierii de la ISU Suceava intervin in forta cu 6 autospeciale cu apa si spuma. Fumul gros a acoperit zona si poate fi observat de la kilometri distanta. Locatarii blocurilor din zona au trecut prin clipe de panica pana la venirea pompierilor, existand pericolul ca focul sa se extinda. Sunt focare care se reaprind, in ciuda eforturilor pompierilor iar fumul gros a ajuns si in strada, ingreunand circulatia auto in zona. Potrivit lui Alin Galeata, purtatorul de cuvant al ISU Suceava, incendiul a izbucnit, cel mai probabil, din cauza jarului sau scanteilor provenite in urma operatiunilor de taiere a caroseriilor auto, fara respectarea normelor de prevenire si stingere a incendiilor.