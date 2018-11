Panica pe calea ferata dupa ce instalatiile de incalzire ale trenului Timisoara - Iasi au luat foc

Panica in trenul interregio Timisoara - Iasi, duminica dimineata. Un incendiu s-a produs la ultimul vagon al garniturii in timp ce trenul era in gara Frasin. Pasagerii au vazut fum, au simtit miros puternic si s-au autoevacuat. Este vorba despre 30 de persoane aflate in vagonul respectiv. Fumul iesea din gurile instalatiilor de incalzire. Cei de la CFR au intervenit si au decuplat vagonul dupa care au stins incendiul cu stingatoarele pana la venirea pompierilor in zona. Trenul a stat blocat aproape 20 de minute in urma acestui incident. Dupa ce incendiul a fost stins si s-au facut verificari, trenul si-a continuat drumul. Calatorii din vagonul respectiv s-au imbarcat in celelalte vagoane. Trenul s-a oprit in jurul orei 7.40 si a fost repus in miscare la ora 8.00. Nimeni nu a fost ranit.