Panica printre soferi, pe o strada din Suceava, dupa ce un vehicul a luat foc in mers

Vehicul in flacari, pe o strada din municipiul Suceava. O autoutilitara marca Ford Transit care circula pe strada Ion Voda Viteazu, a aluat foc, incidentul producand panica printre soferi. Autoutilitara este proprietatea unui barbat de 51 de ani, din comuna Bosanci, iar din discutiile purtate cu acesta, a reiesit faptul ca in timp ce o conducea pe strada Ion Voda Viteazu, catre strada Ana Ipatescu, de sub capota a inceput sa iasa fum, dupa care instalatia electrica s-a aprins. Pana la sosirea la fata locului a echipajului de politie si a unui echipaj de pompieri din cadrul ISU Suceava, incendiul a fost stins si lichidat de catre proprietar. Acesta a declarat faptul ca au fost distruse acumulatorul auto, farul dreapta fata si o parte din instalatia electrica a compartimentului motor. Din primele constatari a reiesit ca sursa probabila de aprindere este efectul termic al curentului electric, iar mijlocul care a produs aprinderea este un cablu electric neizolat. Nu exista date ca incendiul ar fi fost provocat intentionat de proprietar sau alte persoane.