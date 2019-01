Parcarea Aeroportului Suceava urmeaza sa fie extinsa

Consiliul de Administratie al Aeroportului "Stefan cel Mare" din Suceava a luat in discutie, in cursul zilei de miercuri, la solicitarea presedintelui Consiliului Judetean, Gheorghe Flutur, problemele create de unii soferi, inclusiv operatori de taxi, in zona aeroportului. "Am cerut celor din Consiliul de Administratie al Aeroportului sa identifice cai de actiune astfel sa fie rezolvate problemele produse de unii soferi, inclusiv operatori taxi, in zona aeroportului, care apar cu precadere la sosirea unor curse internationale. Au convenit ca urmeaza sa se intalneasca mai multe institutii cu competente pe aceasta speta, ATOP Suceava, Politia Judeteana Suceava, Politia orasului Salcea etc. Pe de alta, parte am solicitat ca, avand in vedere cresterea numarului de zboruri si de destinatii, sa fie extinsa parcarea aeroportului, astfel incat sa se ajunga la un minim de 300 de locuri", a precizat Gheorghe Flutur.