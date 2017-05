Parcari noi pe strada Scurta si in cartierul George Enescu VIDEO

Viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Harsovschi, a declarat ca incepand de saptamana viitoare vor incepe lucrarile in cartierul George Enescu pentru construirea a doua parcari de 700 si respectiv 900 mp. Parcarile sunt adiacente blocurilor E 66, E 67, E 68 si E 80. De asemenea, de la mijlocul saptamanii viitoare vor incepe lucrari si pe strada Scurta. Urmeaza ca aceasta strada sa fie modernizata pe o suprafata de 3.500 mp. Tot aici urmeaza sa fie facute 48 de locuri de parcare noi. "Speram noi ca aceasta lucrare sa nu influenteze foarte mult activitatea celor de la Serviciul de Ambulanta Suceava. Vom lucra, daca va fi nevoie, la ore mai tarzii, sau atunci cand se va turna asfalt, o sa facem un sens unic provizoriu in asa fel incat activitatea ambulantelor sa nu fie perturbata", a precizat viceprimarul. Harsovschi a declarat ca in zona Primariei Municipiului Suceava se va reabilita o parcare de 1.300 mp, pe strada Leca Morariu."Inainte de a turna covor asfaltic inlocuim si tevile de apa, care sunt destul de vechi. Le vom schimba in perioada urmatoare dupa care vom asfalta. Pe Aleea Nucului, finalizam ceea ce este inceput de anul trecut si se toarna chiar in momentul de fata. Speram noi ca pana la sfarsitul acestei saptamani sa finalizam lucrarile in aceea zona. Sunt 3.200 de mp de strada si o parcare de 360 mp. In cartierul Burdujeni,o lucrare destul de ampla, punem asfalt peste balast, peste strazile de pamant, o strada cu tot cu acces de 3.650 mp si o parcare de 1280 mp. Se lucreaza la bordurare, in momentul de fata. In cartierul Obcini avem echipe care lucreaza la modernizarea unor parcari. Mai exact la intersectia strazilor Slatioarei cu Gavril Tudoras, o parcare de 466 mp reabilitata complet si strada cu 400 mp, trotuare si bineinteles accesele catre scarile de bloc", a declarat Lucian Harsovschi.