Parcare numai cu TAXA, la Spitalul Judetean Suceava, de la intai septembrie VIDEO

Pana si angajatii spitalului vor trebui sa plateasca un abonament pentru a-si lasa masinile in parcarea unitatii medicale. Asa au decis luni consilierii judeteni, in unanimitate, aproband un proiect de hotarare care ii apartine presedintelui Gheorghe Flutur.

Taxa pe parcarile de la Spitalul Judetean Suceava, de la 1 septembrie. Pana si angajatii spitalului vor trebui sa plateasca un abonament pentru a-si lasa masinile in parcarea unitatii medicale. Asa au decis luni consilierii judeteni, in unanimitate, aproband un proiect de hotarare care ii apartine presedintelui Gheorghe Flutur. Conform hotararii, prima ora de parcare va fi taxata cu 5 lei, urmatoarele cu cite 1 leu fiecare iar fracitiunile de ora vor fi taxate cat o ora intreaga. Abonamentul pentru angajatii spitalului va costa 100 de lei pe luna. Cu alte cuvinte ca sa vii la serviciu cu masina mai trebuie sa si scoti niste bani din buzunar. La Spitalul Judeiean Suceava sunt la acest moment amenajate aproximativ 350 de locuri de parcare, dar se intenioneaza suplimentarea acestora. Presedintele CJ Suceava a declarat luni ca sunt persoane ce locuiesc in zona spitalului si care isi lasa cate o zi masina in aceste parcari, fapt care nu este normal si situatia trebuie reglementata. In plus, prin introducerea acestei taxe, spitalul va incasa noi venituri suplimentare(vezi declarative video Gheorghe Flutur). In cadrul sedintei de CJ s-a ridicat problema amenajarii unei parcari supraetajate la spital, avand in vedere afluxul de pacienti care vin aici nu masinile personale.