Parhauti. O persoana ranita dupa ce un tren a lovit masina in care se afla

O persoana a fost ranita dupa ce un tren a lovit masina in care se afla. Accidentul a avut loc vineri, in jurul orei 11.30, pe raza localitatii Parhauti. Potrivit, Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane pe sectia de cale ferata 513, in zona Haltei Parhauti, trenul R 5734 Cacica - Suceava a lovit un autoturism la o trecere la nivel cu calea ferata fara bariere. In urma accidentului a rezultat ranirea unei persoane. Traficul feroviar a fost interupt aproximativ jumatate de ora. Politistii fac cercetari pentru a stabili circumstantele in care s-a petrecut accidentul.