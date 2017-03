Parlamentarii ALDE Suceava fac demersuri alaturi de Ion Lungu pentru constructia unei sali polivalente in municipiu VIDEO

Parlamentarii ALDE de Suceava, senatorul Ilie Nita si deputatul Stefan Alexandru Baisanu, fac demersuri, alaturi de primarul Ion Lungu, pentru construirea unei sali polivalente in municipiul resedinta de judet. In acest sens, cei doi parlamentari si primarul Sucevei au mers in urma cu cateva zile la Compania Nationala de Investitii, unde au purtat discutii cu responsabili din cadrul companiei. Cei doi au declarat miercuri ca sprijina aceasta investitie pentru ca ea este destinata cetatenilor din Suceava, dar in primul rand tinerilor. Ilie Nita a anuntat ca terenul pe care se va ridica sala polivalenta trebuie sa fie in proprietatea Primariei Suceava, solicitare care a fost deja indeplinita. Langa sala polivalenta se dorește constructia a doua bazine de inot, unul acoperit si unul in aer liber. "Este o investitie initiata de Ion Lungu si sprijinita pentru finalizare de parlamentarii suceveni ai ALDE. Si este important ca factorii politici si cei administrativi sa colaboreze pentru un scop nobil, si anume atragerea de fonduri pentru proiecte de dezvoltare", a explicat senatorul Ilie Nita. La randul sau, deputatul Ștefan Alexandru Băișanu a dat asigurari ca in demersul sau primarul Ion Lungu se poate baza pe sprijinul parlamentarilor ALDE, mai ales ca acum Ion Lungu se afla in opozitie din punct de vedere politic are nevoie de sprijin.Baisanu a explicat ca ridicarea unei sali polivalente in Suceava este o investitie foarte importanta pentru domeniul sportiv dar nu numai pentru ca acolo se pot tine si activitati culturale sau concerte. Liderul ALDE Suceava a amintit de echipa de handbal a USV, care joaca acum in sala de sport de la Liceul Sportiv, si care va avea loc in noua sala polivalenta. Cei doi parlamentari ai ALDE Suceava au precizat ca vor sustine toate initiativele de atragere de fonduri pentru investitii in judetul Suceava.