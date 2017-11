Parteneriat de colaborare intre Suceava si Bethlehem

Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anuntat pe pagina sa de socializare ca intre municipiul resedinta de judet si orasul Bethlehem va fi incheiat un parteneriat de colaborare. Ion Lungu a facut anuntul dupa o intalnire privata cu reprezentantii municipalitatii din orasul Palestinian Bethlehem. 'Am pus bazele unui parteneriat de colaborare cu acest oras, care are o incarcatura spirituala deosebita: aici s-a nascut Mantuitorul, Domnul nostru IISUS HRISTOS. Avand in vedere ca si orasul Suceava, regiunea Bucovinei, sunt reprezentative pentru crestinatate, cred ca este o colaborare oportuna, care va contribui la dezvoltarea relatiilor dintre cele doua orase din punct de vedere spiritual, cultural, educational si al dezvoltarii turismului.Doamne ajuta!', a postat Ion Lungu pe contul sau de facebook.