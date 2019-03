Parteneriat pe domenii, intre judetul Suceava si Landul Stiria. Vizita frunctuoasa a delegatiei CJ in Austria GALERIE FOTO

Vizita fructuoasa a delegatiei sucevene in Landul Stiria din Austria. S-au pus bazele cooperarii intre cele doua parti pe mai multe domenii de activitate precum:turism, educatie,domeniul silvic si oportunitati de investitii in judetul Suceava. Cel care a condus delegatia suceveana, Gheorghe Flutur, a apreciat ca romanii au avut parte de o primire extrem de calda, la cel mai inalt nivel si ca spera ca rezultatele sa fie de exceptie. Ultimele intalniri cu oficialii austrieci avute de delegatia condusa de condusa de presedintele Consiliului Judetean, Gheorghe Flutur, s-au axat in special pe tema turismului, de fata fiind prezenti si primarii din Gura Humorului Marius Ursaciuc, Campulung Moldovenesc Mihaita Negura si Vatra Dornei Ilie Bonches. Gheorghe Flutur a declarat ca partea austriaca a prezentat o serie de materiale privind asocierea in turism, rezultatele obtinute de ei pe diferite domenii, precum si o serie de probleme cu care se confrunta. Unul din proiectele care ar putea fi dezvoltate impreunca cu judetul Suceava este 'Traseul granitelor'. In cadrul acestuia vor fi stabilite trasee turistice pornind din Austria si pana in Bucovina. Un alt proiect interesant se refera la reteaua cetatilor si castelelor, care ar putea fi facut in parteneriat cu judetul Suceava, in cadrul caruia ar putea fi promovata Cetatea de Scaun a Sucevei. De asemenea, in Landul Stiria se lucreaza la o serie de strategii de marketing pentru promovarea produselor specifice fiecarei zone.

'O problema importanta pe care a ridicat-o partea austriaca este cea legata de criza fortei de munca. Aici am discutat despre preocuparile lor pentru pregatirea si specializarea fortei de munca, dar si de elementele si mecanismele prin care sa atraga forta de munca, iar aceasta sa ramana in acest domeniu, al turismului. Primarii celor trei statiuni turistice din judetul Suceava participanti la discutii au prezentat asocierea incheiata intre Gura Humorului, Campulung Moldovenesc si Vatra Dornei, care va contribui la dezvoltarea turismului din aceasta zona a judetului.S-a vorbit despre posibilitatea realizarii unor proiecte integrate, a unor sisteme de informare comune si sisteme de transport care sa lege cele trei localitati. De asemenea, am discutat si despre posibilitatea implementarii unui sistem de bilet unic in cele trei localitati, care sa includa intrari atat pe partiile de schi, cat si la obiectivele turistice, dar si transportul intre statiuni', a precizat Gheorghe Flutur. Acesta a mai spus ca urmeaza ca in acest an sa fie incheiat un parteneriat intre judetul Suceava si Landul Stiria, pe domenii de activitate.